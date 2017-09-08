В ICQ запустили платформу для создания стикеров

Разработчики мессенджера ICQ запустили новую полезную возможность для пользователей — платформу для создания пользовательских стикеров.


С ее помощью желающие смогут создать собственный стикерпак для ICQ и поделиться им с друзьями. Чтобы загрузить собственный стикерпак, достаточно добавить в список контактов специального бота по адресу https://icq.com/people/100500 и следовать его подсказкам. Пользователь может не только создавать наборы, но и актуализировать их в дальнейшем, добавляя новые стикеры или удаляя надоевшие.


После загрузки набор отобразится у его автора в соответствующей вкладке вместе с другими стикерами. Стикеры автоматически оптимизируются по размеру для отображения на разных устройствах. Поделиться своим стикерпаком с другом можно двумя способами: отправить специальную ссылку или прислать стикер из набора, нажав на него, получатель сможет загрузить пак полностью.

Источник
ICQ
Теги
мессенджер ICQ стикер

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