В каршеринге YouDrive появилась возможность заказать такси

Команда каршерингового сервиса YouDrive объявила о запуске новой возможности — функции вызова такси. Вызвать такси можно через обновленные приложения для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android.





Также появилась функция "доехать до машины на такси". При таком заказе такси автомобиль YouDrive будет ждать пользователя бесплатно. Также опусы начисляются за все поездки и такси, и каршеринг. На данный момент доступны Gett, «Российской биржей такси» и некоторые таксопарки напрямую. Разработчики планируют расширять круг партнеров.

Приложение YouDrive для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.