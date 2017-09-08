В каршеринге YouDrive появилась возможность заказать такси

Команда каршерингового сервиса YouDrive объявила о запуске новой возможности — функции вызова такси. Вызвать такси можно через обновленные приложения для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android.


Также появилась функция "доехать до машины на такси". При таком заказе такси автомобиль YouDrive будет ждать пользователя бесплатно. Также опусы начисляются за все поездки и такси, и каршеринг. На данный момент доступны Gett, «Российской биржей такси» и некоторые таксопарки напрямую. Разработчики планируют расширять круг партнеров.

Приложение YouDrive для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
YouDrive
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS такси каршеринг YouDrive

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