Apple лишила десктопный iTunes встроенного App Store

Компания Apple выпустила обновленное приложение медиаплеера iTunes. Как заявлено в поясняющей заметке, в версии iTunes 12.7 для Windows и macOS главный фокус сделан на музыке, фильмах, телешоу, подкастах и аудиокнигах. Это вылилось в то, что теперь в iTunes нельзя будет загрузить мобильные приложения и рингтоны для последующей синхронизации с iPhone, iPad или iPod touch.

Было
Было

Если ранее App Store для iOS дублировался в десктопном iTunes, то теперь этот раздел полностью убран. Также при апдейте выдается предупреждение "Если вы раньше использовали iTunes для синхронизации программ или рингтонов на свое устройство iOS, воспользуйтесь новой программой App Store или настройками звуков в iOS, чтобы снова загрузить материалы на свое устройство без посредничества компьютера Mac".

Стало
Стало

Кроме того, Интернет-радио стало частью Apple Music, а коллекции образовательных материалов iTunes U перемещены в Подкасты. Обновление iTunes 12.7 доступно через раздел системных обновлений в Mac App Store.

Стало
Стало

Источник
Apple
Теги
Apple IOS APP STORE ITUNES MACOS

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