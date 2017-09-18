Chrome начнет блокировать автовоспроизведение видео с 2018 года

Разработчики Google сообщили о планах по развитию браузера Chrome в отношении автоматического воспроизведения видео на сайтах. Начиная с января 2018 года Google собирается покончить с назойливым автозапуском видео и дать пользователям больше контроля над таким контентом.


С версии Chrome 64 автовоспроизведение будет разрешено только если контент не включает звук или если пользователь не проявил интерес к нему. В версии Chrome 63 появится новая опция, позволяющая полностью отключить звук для отдельных сайтов.

Источник
Google
Теги
Google браузер Chrome

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