Яндекс тестирует голосового помощника в Браузере для iPhone

Команда Яндекса начала тестировать новую возможность для Яндекс.Браузера для операционной системы iOS. В бета-версии Яндекс.Браузера для iPhone появилась функция голосового помощника под названием Алиса. Подобная бета для Android ожидается в ближайшем будущем.





Помощник умеет отвечать на простые вопросы в форме диалога, искать организации, строить маршруты и иногда шутить. Для запуска Алисы нужно нажать на микрофон и задать вопрос.





Как отмечают разработчики, Алиса пока учится, на данный момент она умеет отвечать на вопросы, ответы на которые известны Яндексу. К примеру, можно уточнить прогноз погоды, сконвертировать валюту в рубли, выяснить дату рождения Пушкина или глубину Байкала. Причем помощник учитывает историю диалога, поэтому при небольшой корректировке запроса не обязательно диктовать его заново. Алиса умеет искать организации и прокладывать до них маршрут с учетом выбранного транспорта.





