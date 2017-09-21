В браузере Opera появилась поддержка сферического VR-видео

Компания Opera представила новую тестовую версию десктопного браузера — Opera Developer 49. По словам разработчиков, таким образом, Opera стала первым браузером, поддерживающим видео в формате 360 градусов в шлемах виртуальной реальности.





В Opera 49 для разработчиков появился встроенный плеер виртуальной реальности для таких шлемов виртуальной реальности, как HTC Vive, Oculus Rift и других устройств, совместимых с OpenVR. Плеер может автоматически определять подключенный VR-шлем. Каждый раз, когда пользователь просматривает видео, вверху окна просмотра будет появляться кнопка «Просмотреть в VR». При просмотре такого видео в разных направлениях не потребует использования клавиатуры или мыши - достаточно просто повернуть голову в желаемом направлении.

Новая функция просмотра видео в Opera поддерживает не только видео в формате 360 градусов, но также и стандартные видео. Пользователь может запустить любой из своих любимых фильмов 2D или стандартное видео в формате 180 градусов через свой шлем.