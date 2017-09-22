Instagram запустил маски в трансляциях

Команда фотосервиса Instagram объявила о запуске новой возможности. Теперь пользователи могут использовать маски или фильтры для лица в своих живых трансляциях.


Во время прямого эфира можно украсив свое лицо звездами, радугой и другими масками. Для этого до или во время трансляции надо нажать значок лица в правом нижнем углу, «примерить» любую маску, чтобы подобрать нужную. Можно также попробовать новую маску в темных очках, которая будет доступна эксклюзивно для трансляций в течение следующей неделе. Коснувшись экрана можно изменить отражение в очках.


Функция масок в прямом эфире внедряется постепенно и станет доступна пользователям со всего мира в ближайшие несколько недель.

Приложение Instagram для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Instagram
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS фото INSTAGRAM

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