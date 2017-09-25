Apple выпустила macOS High Sierra

Компания Apple выпустила финальную версию десктопной операционной системы macOS High Sierra. Она доступна в формате бесплатного обновления через стандартную систему обновлений ОС или для загрузки напрямую из Mac App Store.





Главные изменения в macOS High Sierra касаются внутренней составляющей, повышении скорости стабильности и тому подобного. Новая файловая система Apple File System становится системой по умолчанию для Mac. Как обещают разработчики, Файловая система Apple (APFS) с улучшенной производительностью более надежна и безопасна. При этом macOS High Sierra совместима с ранее отформатированными дисками HFS для чтения и записи.

Поддержка отраслевого стандарта HEVC (H.265) позволяет воспроизводить в обычном и потоковом режиме видеофайлы 4K, занимающие до 40% меньше места, чем при существующем стандарте H.264.

В Safari появилась блокировка авто-воспроизведения видео. Функция Intelligent Tracking Prevention использует технологии машинного обучения для обнаружения и удаления данных, с помощью которых рекламодатели отслеживают активность пользователя в интернете. По словам разработчиков, это позволило создать самый быстрый интернет-браузер в мире.

Другие заметные новшества коснулись приложений Почта и возможностей редактирования в Фото. Переработанный интерфейс редактирования в Фото включает новые инструменты, например «Кривые» для точной настройки контрастности и «Выборочный цвет» для регулировки определённого цветового диапазона. К снимкам Live Photos можно добавлять различные эффекты, такие как зацикливание, отражение и длинная выдержка, а для Live Photo можно выбирать различные ключевые кадры. Кроме того, можно запускать сторонние редакторы изображений, такие как Photoshop и Pixelmator, прямо из приложения «Фото», а затем сохранять сделанные правки в медиатеке Фото. Предусмотрена поддержка сторонних расширений проектов с возможностью печати публикаций напрямую из Shutterfly, WhiteWall, Wix, ifolor, Mimeo и Mpix, прямо из приложения.

Также в macOS High Sierra уделяется большое внимание возможностям виртуальной реальности. Планируется, что компания Valve оптимизирует платформу виртуальной реальности SteamVR для macOS и обеспечит поддержку гарнитуры HTC Vive, а Unity и Epic настроят для macOS свои инструменты разработки VR-контента. Кроме того, позже в этом году в Final Cut Pro X появится поддержка профессиональных 360-градусных потоков с возможностью импорта, монтажа и экспорта сферического видео.

Еще одно новшество — графическая технология Metal 2 с поддержкой машинного обучения, которое используется для распознавания речи, обработки естественного языка и компьютерного зрения. Благодаря сочетанию Thunderbolt 3 и Metal 2 пользователи Mac получили доступ к внешним графическим ускорителям.