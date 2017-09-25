Twitter тестирует Lite-версию приложения под Android

Команда платформы микроблогов Twitter запустила тестирование облегченной версии приложения для устройств, работающих под управлением операционной системы Android.

Приложение Twitter Lite ориентировано на регионы с плохим подключением к интернету и слабых устройств. По словам разработчиков, его можно быстро установить на небольшой объем свободной памяти, а затем расходовать меньше трафика, чем в обычном приложении. Для установки потребуется 3 МБ свободного места. Пользователь может активировать режим экономии трафика для загрузки только тех изображений и видео, которые требуются пользователю.

Напомним, в апреле Twitter запустила облегченную версию своего мобильного сайта Twitter Lite для случаев, когда подключение к Интернету оставляет желать лучшего или пользователь просто не хочет тратить много мобильного трафика.

Бета-версия Twitter Lite для Android доступна для бесплатной загрузки в Google Play.