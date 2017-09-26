Instagram разрешил выбирать, кому можно комментировать ваши фото

Команда фотосервиса Instagram объявила о запуске возможности, которая давно ожидалась пользователями. Теперь пользователи общедоступных аккаунтов смогут выбирать, кто может комментировать их публикации: все пользователи, те, на кого подписан пользователь, или его подписчики.


Кроме того, независимо от типа аккаунта можно запрещать другим аккаунтам оставлять комментарии к вашим публикациям. В июне разработчики Instagram уже добавили фильтр для блокировки оскорбительных комментариев на английском языке. Теперь он также поддерживает арабский, французский, немецкий и португальский языки.


Появилась также возможность анонимно сообщить во время живых трансляций, что тот или иной пользователь переживает трудное время или нуждается в поддержке. Ему попробуют предоставить психологическую помощь сотрудники сервиса. Пользователь увидит сообщение с предложением о помощи, опцииями поговорить по горячей линии с добровольцем, получить совет или поговорить с другом.

Приложение Instagram для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Instagram
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS INSTAGRAM

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