Apple выпустила iOS 11.0.1

Компания Apple выпустила первое официально обновление для мобильной платформы iOS 11 — iOS 11.0.1. Отметим, что апдейт iOS 11.0.1 вышел спустя всего неделю после релиза финальной версии iOS 11.





Обновление iOS 11.0.1 доступно "по воздуху" для всех пользователей iOS 11 через приложение настроек. Судя по описанию Apple, сопровождающему релиз, в апдейте iOS 11.0.1 исправляются ошибки и недоработки на iPhone и iPad.

Среди прочего, была исправлена проблема с сервером электронной почты Exchange, которая не позволяла многим пользователям отправлять почту через аккаунты Outlook, Office 365 и Exchange Server.