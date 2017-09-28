Apple выпустила первую бету iOS 11.1

Компания Apple выпустила первую бета-версию грядущего обновления iOS 11.1, ориентированную на разработчиков и созданную для тестовых целей. Она стала доступна спустя день после выхода небольшого исправляющего ошибки апдейта iOS 11.0.1 и спустя неделю после крупного релиза iOS 11.


iOS 11.1 beta доступна для загрузки из Apple Developer Center или "по воздуху" при уже установленном конфигурационном профиле.

Точные изменения iOS 11.1 пока неизвестны. Предположительно обновление может добавить несколько небольших улучшений в функциональности, а не только исправление ошибок и улучшение производительности. В пользу этого говорит и тот факт, что с релизом iOS 11 пользователи обнаружили, что в новой ОС работают не все возможности, изначально заявленные Apple для нее. Так, Apple пояснила, что прямые платежи между пользователями Apple Pay и поддержка iCloud для iMessages могут появиться в более поздних апдейтах iOS 11.

Источник
MacRumors
Теги
смартфон Apple IOS iPhone iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X iOS 11

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