Apple выпустила первую бету watchOS 4.1 со стримингом Apple Music

Компания Apple выпустила первую бета-версию грядущего обновления часовой платформы watchOS для тестирования разработчиками. Бета watchOS 4.1 стала доступна спустя неделю после выпуска большого апдейта watchOS 4.


Обновление можно загрузить через приложение Apple Watch на iPhone. Для установки потребуется, чтобы часы были заряжены на 50%, находились на заряднике и на расстоянии, подходящем для подключения к iPhone.

Обновление watchOS 4.1 приносит не только исправление недоработок, ошибок и повышение производительности. В нем появится поддержка стриминга музыки из Apple Music и iCloud Music Library прямо на Apple Watch. Новое приложение Radio предоставит доступ к Beats 1 и другим радиостанциям Apple Music на новых смарт-часах Apple Watch Series 3 с поддержкой сотовой связи.

Источник
MacRumors
Теги
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