Blizzard выпустила мобильное приложение Battle.net для Android и iOS

Компания Blizzard Entertainment объявила о выпуске мобильного приложения Blizzard Battle.net для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android.





Приложение обеспечивает возможность доступа со смартфона к общению из клиента Blizzard Battle.net для компьютера. Через него можно общаться с друзьями через чат и добавлять новых друзей, в том числе с помощью QR-кода. Если кого-то нет в сети, пользователь сможете продолжить беседу позже благодаря истории разговоров и уведомлениям. Также приложение показывает, чем занимаются друзья, позволяет присоединиться к игре или пригласить их в свою. Для использования необходимо мобильное или Wi-Fi соединение.





Приложение Blizzard Battle.net для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.