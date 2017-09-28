Blizzard выпустила мобильное приложение Battle.net для Android и iOS

Компания Blizzard Entertainment объявила о выпуске мобильного приложения Blizzard Battle.net для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android.


Приложение обеспечивает возможность доступа со смартфона к общению из клиента Blizzard Battle.net для компьютера. Через него можно общаться с друзьями через чат и добавлять новых друзей, в том числе с помощью QR-кода. Если кого-то нет в сети, пользователь сможете продолжить беседу позже благодаря истории разговоров и уведомлениям. Также приложение показывает, чем занимаются друзья, позволяет присоединиться к игре или пригласить их в свою. Для использования необходимо мобильное или Wi-Fi соединение.


Приложение Blizzard Battle.net для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Blizzard
Теги
смартфон ANDROID планшет игра IOS BLIZZARD battle.net

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