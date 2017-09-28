Яндекс запустил зверское Здоровье

Разработчики Яндекса обновили мобильное приложение Яндекс.Здоровье для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Главным новшеством стали онлайн-консультации с ветеринаром.

Поговорить с ветеринаром можно по видеосвязи, голосом или в текстовом чате — он ответит на вопросы, связанные со здоровьем домашних животных и уходом за ними. Можно показать любимого щенка по видеосвязи или отправить фото котика. Если нет необходимости ехать в ветклинику, порекомендует лечение. После консультации врач пришлет отчет.

Яндекс.Здоровье сотрудничает со специалистами московского ветеринарного центра «Зоовет». Кроме собак и кошек, они отвечают на вопросы о хомяках, мышах, морских свинках и других домашних грызунах, а также черепахах, ящерицах, птицах разных видов, змеях и обезьянах. Ветеринары консультируют с восьми утра до полуночи по московскому времени. Первая консультация стоит 99 рублей, каждая последующая — 499 рублей.

Напомним, Яндекс.Здоровье — мобильное приложение для онлайн-консультаций с врачами. На данный момент пользователи могут обратиться к педиатру, терапевту и гинекологу.

Яндекс.Здоровье для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.