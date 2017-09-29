Apple выпустила первую публичную бета-версию macOS High Sierra 10.13.1

Компания Apple выпустила первую публичную бета-версию десктопной операционной системы macOS High Sierra 10.13.1. Публичная бета-версия стала доступна спустя день закрытого тестирования разработчиками и несколько дней после релиза macOS High Sierra 10.13 для публики.


Получить доступ к бета-тесту можно через сайт Apple Beta Software Program, зарегистрировавшись при помощи своего Apple ID, а зарегистрированные пользователи — через стандартный механизм обновления в Mac App Store.

Пока неясно, какие именно изменения предусмотрены в macOS High Sierra 10.13.1, поскольку Apple не раскрыла подробностей. Можно лишь предположить, что это будет небольшое обновление, с акцентом на "подкапотные" изменения, повышение стабильности, производительности, исправление ошибок и недочетов.

Хоть пока эти возможности не обнаружены в бете, не исключена возможность, что Apple еще включит в 10.13.1 те функции, заявленные для High Sierra изначально, которые были отложены на последующие апдейты ОС, например, синхронизацию iMessages через iCloud.

Источник
Apple
Теги
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