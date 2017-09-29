Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 11.1

Компания Apple сделала доступной для всех желающих бета-версию мобильной операционной системы iOS 11.1. Таким образом, теперь не только разработчики, но и простые пользователи iPhone и iPad могут скачать и установить бета-версию iOS 11.1. Она стала доступна спустя один день после выхода первой бета-версии iOS 11.1 для разработчиков и чуть больше недели после крупного релиза iOS 11.


iOS 11.1 beta доступна для загрузки из Apple Developer Center или "по воздуху" при уже установленном конфигурационном профиле.

Точные изменения iOS 11.1 пока неизвестны. Была версия, что обновление может добавить несколько небольших улучшений в функциональности, а не только исправление ошибок и улучшение производительности. С релизом iOS 11 пользователи обнаружили, что в новой ОС работают не все возможности, изначально заявленные Apple для нее. Так, Apple пояснила, что прямые платежи между пользователями Apple Pay и поддержка iCloud для iMessages могут появиться в более поздних апдейтах iOS 11.

Однако пока этих возможностей не было обнаружено в бете iOS 11.1. Судя по всему, iOS 11.1 принесет небольшие изменения вроде добавления подсказок эмодзи на встроенной клавиатуре.

Источник
Apple
Теги
смартфон Apple IOS iPhone iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X iOS 11

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