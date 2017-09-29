Навител Навигатор для iPhone и iPad учитывает ограничения для грузового транспорта

Компания «Центр навигационных технологий» объявила о выпуске обновленной версии Навител Навигатора для устройств на базе операционной системы iOS. Одним из главных новшеств апдейта 9.9 стали обновленная маршрутизация для грузового транспорта, а также расчет времени в пути при движении через границы государств.





При построении маршрута для грузового автомобиля приложение Навител Навигатор 9.9 учитывает существующие дорожные ограничения для такого типа машин. Выбор вида транспорта доступен пользователю в основном меню программы.

В приложении реализован новый алгоритм расчета времени в пути при пересечении границы. Навител Навигатор 9.9 учитывает задержки на пограничных пропускных пунктах. Таким образом, водители получают более реалистичное представление о времени прибытия в самом начале пути.

Кроме того, по словам разработчиков, апдейт позволяет быстрее прокладывать маршруты при меньшем потреблении памяти устройства, создан голосовой пакет на финском языке, добавлено отображение номеров съездов, внесены исправления, повышающие стабильность работы программы

Навител Навигатор 9.9 для iOS доступен для бесплатной загрузки в App Store (есть платный контент).