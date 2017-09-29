Яндекс тестирует виджеты в Браузере для Android

Компания Яндекс начала тестировать новую возможность для пользователей мобильного браузера. В альфа-версии Яндекс.Браузера для Android у части пользователей появилась возможность попробовать новые виджеты, которые упрощают доступ к прогнозу погоды, новостям и другой полезной информации.


Виджеты размещаются на новой вкладке Браузера. Как отмечают разработчики, они еще продолжают работу над виджетами, альтернативными вариантами Табло и дизайном новой вкладки, поэтому текущее решение нельзя назвать финальным. Отключить виджеты можно как в настройках, так и по долгому нажатию.

Альфа-версия Яндекс.Браузера для Android доступна для бесплатной загрузки в Google Play. Альфа-версия может работать нестабильно и предназначена для опытных пользователей.

Источник
Яндекс
Теги
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