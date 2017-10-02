Госуслуги запустили обновленное приложение для Android

Разработчики портала Госуслуг‏ объявили о запуске обновленного мобильного приложения для устройств, работающих под управлением операционной системы Android. Апдейт принес новый дизайн приложения.





По словам разработчиков, на главной странице теперь размещено все самое необходимое, включая новые штрафы и задолженности, напоминания о записи на прием к врачу или в ведомство, необходимости замены водительских прав или паспорта РФ. Во вкладке уведомлений собраны все статусы заявлений, запись на прием, история оплат, сообщения от техподдержки и Госпочты и так далее. Кроме того, можно открыть только новые события или отфильтровать по типу оповещений.





Приложение Госуслуг‏ для Android доступно для бесплатной загрузки в Google Play.