Госуслуги запустили обновленное приложение для Android

Разработчики портала Госуслуг‏ объявили о запуске обновленного мобильного приложения для устройств, работающих под управлением операционной системы Android. Апдейт принес новый дизайн приложения.


По словам разработчиков, на главной странице теперь размещено все самое необходимое, включая новые штрафы и задолженности, напоминания о записи на прием к врачу или в ведомство, необходимости замены водительских прав или паспорта РФ. Во вкладке уведомлений собраны все статусы заявлений, запись на прием, история оплат, сообщения от техподдержки и Госпочты и так далее. Кроме того, можно открыть только новые события или отфильтровать по типу оповещений.


Приложение Госуслуг‏ для Android доступно для бесплатной загрузки в Google Play.

Источник
Госуслуги
Теги
смартфон ANDROID планшет госуслуги

Комментарии

Из рубрикиПриложения
HMD пообещала Oreo для смартфонов Nokia до конца года и Android P в следующем
ВКонтакте и Одноклассники ввели часовой лимит на фоновое прослушивание музыки
Яндекс научил Навигатор учитывать скорость разных потоков машин

Обсуждаемое

Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 136
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 102
Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей 71
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 43
Обзор недорогого смартфона Xiaomi Mi A1 с флагманской камерой 41
Абонент МТС со специальным тарифом для роуминга скачал навигатор на 120 тысяч рублей 32