Яндекс научил Навигатор учитывать скорость разных потоков машин

Команда сервиса Яндекс.Навигатор запустила новую возможность для мобильных, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Теперь пользователи смогут получить маршрут с учетом скорости движения машин в разных потоках магистрали.


Навигатор анализирует скорость движения каждого потока и учитывает ее при расчете времени поездки. Кроме того, он отображает на карте загруженность дороги с учётом того, в каком потоке едет водитель. Кроме того, приложение отображает на карте загруженность дороги с учетом того, в каком потоке едет водитель.

Если Навигатор находит более быстрый маршрут, он предлагает его водителю. На данный момент приложение рассказывает водителю о более быстром пути, если этот вариант проезда сэкономит больше пяти минут, а до нужного маневра не меньше километра.

Яндекс.Навигатор для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Яндекс
Теги
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