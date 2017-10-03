Цифра дня: Какую долю занимает новейшая ОС Oreo среди Android-устройств?

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0,2%

занимает новейшая ОС Oreo среди Android-устройств.

Компания Google обновила свою статистику по распространенности различных версий операционной системы Android на официальном сайте для разработчиков Android Developers. Статистика приведена за неделю, завершившуюся 2 октября 2017 года.





В приведенной таблице впервые появилось упоминание самой свежей версии, Android 8.0 Oreo, вышедшей в конце августа. Google заносит ее ОС с долей не менее 0,1%. Дебютировавшая Android 8.0 Oreo занимает сейчас 0,2% среди всех устройств на базе Android.

Интересно, что доля прошлогодней Android Nougat продолжает расти и достигла 17,8%, на 2% больше по сравнению с результатом в сентябре. При этом доля Android 7.1 Nougat составляет 2%, а чистой Android 7.0 Nougat — 15,8%.

Самой популярной версией ОС осталась Android 6.0 Marshmallow, сместившая несколько месяцев назад с пьедестала Lollipop. Версия Marshmallow слегка снизила долю до 32%, потеряв 0,2%, доля Lollipop упала с 28,8% до 27,7%. Отметим, что Android Lollipop удерживала лидерство с марта 2016 по май 2017 года.

На четвертом месте — KitKat с 14,5% что меньше на 0,6% по сравнению с прошлым месяцем. Версия Jelly Bean получила 6,6%, снизившись на 0,3%. Версии Ice Cream Sandwich и Gingerbread, дебютировавшие в декабре 2010 года и в октябре 2011 года, обе остались на уровне 0,6% и продолжают обгонять Android 8.0 Oreo.