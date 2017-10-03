Apple выпустила iOS 11.0.2

Компания Apple выпустила второе официально обновление для мобильной платформы iOS 11 — iOS 11.0.2. Отметим, что апдейт iOS 11.0.2 вышел спустя неделю после релиза небольшого обновления iOS 11.0.1 и пару недель спустя большого релиза финальной версии iOS 11.





Обновление iOS 11.0.2 доступно "по воздуху" для всех пользователей iOS 11 через приложение настроек. Согласно описанию Apple, сопровождающему релиз, в апдейте iOS 11.0.1 исправляются ошибки и недоработки на iPhone и iPad.





В том числе, исправляется неприятная проблема с треском динамика во время звонков на iPhone 8 и 8 Plus, проблемы с отображением фото и открытием зашифрованных писем в формате S/MIME.