Apple выпустила iOS 11.0.2

Компания Apple выпустила второе официально обновление для мобильной платформы iOS 11 — iOS 11.0.2. Отметим, что апдейт iOS 11.0.2 вышел спустя неделю после релиза небольшого обновления iOS 11.0.1 и пару недель спустя большого релиза финальной версии iOS 11.


Обновление iOS 11.0.2 доступно "по воздуху" для всех пользователей iOS 11 через приложение настроек. Согласно описанию Apple, сопровождающему релиз, в апдейте iOS 11.0.1 исправляются ошибки и недоработки на iPhone и iPad.


В том числе, исправляется неприятная проблема с треском динамика во время звонков на iPhone 8 и 8 Plus, проблемы с отображением фото и открытием зашифрованных писем в формате S/MIME.

Источник
Apple
Теги
смартфон Apple IOS iPhone iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X

Комментарии

Материалы по теме

Apple выпустила iOS 11

19 сентября

Apple открыла предзаказ на iPhone 8 и iPhone 8 Plus

15 сентября

Caviar запускает титановые iPhone 8 и X во имя Сатаны

25 сентября

iPhone 8 и 8 Plus представлены официально

12 сентября

iPhone X с OLED-дисплеем представлен официально

12 сентября

Стартовали продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus

22 сентября
Из рубрикиПриложения
Instagram запустил стикеры-опросы в Историях
Цифра дня: Какую долю занимает новейшая ОС Oreo среди Android-устройств?
Сбербанк запустил в Telegram возможность оплаты через ботов

Обсуждаемое

Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 138
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 102
Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей 71
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 43
Обзор недорогого смартфона Xiaomi Mi A1 с флагманской камерой 41
Абонент МТС со специальным тарифом для роуминга скачал навигатор на 120 тысяч рублей 32