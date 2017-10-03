Instagram запустил стикеры-опросы в Историях

Команда фотосервиса Instagram объявила о запуске новой возможности в Историях (Stories). Теперь в Истории можно добавлять интерактивные стикеры-голосовалки для опроса друзей и подписчиков.


После публикации стикера-опроса, подписанные пользователи могут голосовать, результаты отображаются в реальном времени. Чтобы просмотреть результаты собственного голосования, надо смахнуть вверх при открытии списка просмотревших. Также разработчики добавили пипетку для выбора цвета текста и кистей, а также инструмент выравнивания для стикеров и текста.


Приложение Instagram для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Instagram
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS INSTAGRAM

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