Instagram запустил стикеры-опросы в Историях

Команда фотосервиса Instagram объявила о запуске новой возможности в Историях (Stories). Теперь в Истории можно добавлять интерактивные стикеры-голосовалки для опроса друзей и подписчиков.





После публикации стикера-опроса, подписанные пользователи могут голосовать, результаты отображаются в реальном времени. Чтобы просмотреть результаты собственного голосования, надо смахнуть вверх при открытии списка просмотревших. Также разработчики добавили пипетку для выбора цвета текста и кистей, а также инструмент выравнивания для стикеров и текста.





Приложение Instagram для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.