Apple устранила в macOS High Sierra 10.13 показывающую пароли уязвимость

Компания Apple выпустила дополнительное обновление десктопной операционной системы macOS Sierra 10.13 (macOS High Sierra 10.13 Supplemental Update). Апдейт вышел спустя десять дней после основного релиза macOS High Sierra 10.13.





Обновление доступно бесплатно через стандартную систему обновлений ОС в Mac App Store. Дополнительное обновление macOS Sierra 10.13 включает улучшения стабильности, надежности и безопасности системы. В том числе, устранена неприятная уязвимость, из-за которой пароли зашифрованных разделов Apple File System могли отображаться в простом текстовом формате в Дисковой утилите (Disk Utility).