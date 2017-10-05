Apple починила LTE в смарт-часах Apple Watch Series 3

Компания Apple выпустила обновление часовой платформы watchOS. Апдейт watchOS 4.0.1 стал доступен спустя пару недель после выпуска большого апдейта watchOS 4.


Обновление можно загрузить через приложение Apple Watch на iPhone. Для установки потребуется, чтобы часы были заряжены на 50%, находились на заряднике и на расстоянии, подходящем для подключения к iPhone.

Апдейт watchOS 4.0.1 предназначен для моделей Apple Watch Series 3. Он решает проблему с Wi-Fi, которая влияла на подключение к сотовым сетям.

Напомним, третье поколение Apple Watch получило встроенную поддержку сотовых сетей, вот с подключением к LTE и были замечены проблемы. Жалобы поступили еще от журналистов, которые получили гаджет для написания обзоров до официального розничного выхода. Часы пытались подключиться к неизвестным сетям Wi-Fi вместо сотовых, когда находятся далеко от смартфона. Причем проблема наблюдалась и у часов, которые Apple выдала на замену "сбойному" образцу. Apple признала данную проблему и вот теперь исправила ее.

Источник
Apple
Теги
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