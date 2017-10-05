В Maps.Me появились прогулочные маршруты по Москве и Санкт-Петербургу

Команда популярного картографического сервиса Maps.Me, в 2014 году купленного Mail.Ru Group, выпустила обновление со специальными прогулочными маршрутами по Москве и Санкт-Петербургу, разработанные при сотрудничестве чайного бренда Brooke Bond. Эти маршруты доступны людям с ограниченными возможностями.


Специалисты выбрали из "сотен" достопримечательностей двух столиц самые впечатляющие и доступные. Вокруг этих точек составлено 10 маршрутов «по интересам». Каждый маршрут рассчитан на несколько часов и включает четыре-пять точек, расположенных в шаговой доступности друг от друга.

Как обещают разработчики, входящие в маршрут кафе, кинотеатры, музеи, парки, выставки и другие объекты оборудованы всем необходимым для людей с ограниченными возможностями. В путеводителе также указаны цены на посещение достопримечательностей, время их работы и виды общественного транспорта, на которых можно добраться до нужного места.

Загрузить маршруты в Maps.Me можно по адресу maps.me/specials/brookebondКартографическое приложение Maps.Me для iOS и Android доступно бесплатной для загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Maps.Me
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS морько карты MAPS.ME

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