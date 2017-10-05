Microsoft анонсировала браузер Edge для iOS и Android

Компания Microsoft анонсировала версию браузера Edge для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Ранняя тестовая сборка стала доступна для участников программы Windows Insiders, также желающие могут подписаться на участие через специальную страницу.





Мобильный браузер синхронизируется с десктопным, позволяя пользователю начать читать сайт на мобильном устройстве и продолжить на ПК с Windows 10, также синхронизируются пароли и список чтения. Предусмотрен встроенный сканер QR-кодов.





Microsoft планирует выпустить браузер Edge для iOS и Android до конца 2017 года. Текущая бета-версия не поддерживает iPad и планшетов на базе Android, но работа в этом направлении уже ведется.



