Microsoft анонсировала браузер Edge для iOS и Android

Компания Microsoft анонсировала версию браузера Edge для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Ранняя тестовая сборка стала доступна для участников программы Windows Insiders, также желающие могут подписаться на участие через специальную страницу.


Мобильный браузер синхронизируется с десктопным, позволяя пользователю начать читать сайт на мобильном устройстве и продолжить на ПК с Windows 10, также синхронизируются пароли и список чтения. Предусмотрен встроенный сканер QR-кодов.


Microsoft планирует выпустить браузер Edge для iOS и Android до конца 2017 года. Текущая бета-версия не поддерживает iPad и планшетов на базе Android, но работа в этом направлении уже ведется.


Источник
Microsoft
Теги
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