Десктопная Opera научилась делать селфи

Команда разработчиков Opera сообщила о выходе бета-версии браузера Opera 49 для компьютеров. В этой бета-версии десктопного браузера Opera пользователи смогут не только сделать снимок экрана, но и отредактировать его, добавив к нему селфи, стикеры или рисунок.





Поскольку Opera поддерживает интеграцию с мессенджерами, пользователи могут легко поделиться своим скриншотом в мессенджере VK, Facebook Messenger, WhatsApp или Telegram.

Среди других нововведений свежей бета-версии Opera для компьютеров – встроенный в боковую панель мессенджер VK, в дополнение к Facebook Messenger, WhatsApp и Telegram, новая панель быстрой настройки браузера, а также улучшенное качество просмотра веб-контента на экранах HiDPI.

Загрузить бета-версию Opera для Windows, macOS и Linux можно с сайта Opera.