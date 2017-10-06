Microsoft выпустила бета-версию Launcher для Android

Компания Microsoft представила бета-версию приложения Microsoft Launcher для устройств, работающих под управлением операционной системы Android.





По сути, это перезапуск лаунчера, известного ранее как Arrow Launcher. Он включает такие особенности, как интеграция с поисковиком Bing и контрольная панель внизу экрана. Лаунчер позволяет пользователям Android легко продолжить на ПК просмотр фото, редактирование документов или чтение сайтов, начатое на смартфоне.





Также предоставляется персонализированый канал для беглого просмотра новостей, календаря, событий, документов, контактов и тому подобного.

Пользователи Arrow Launcher будут автоматически переведены на просто Launcher. Бета-версия приложение Microsoft Launcher для Android доступна для бесплатной загрузки в Google Play.