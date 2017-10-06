В Parallels Desktop 13 для Mac появилась поддержка виртуальной реальности

Компания Parallels представила обновленную версию пакета Parallels Desktop 13 для Mac, знаменитого решения для виртуализации. Апдейт расширяет поддержку основных нововведений macOS High Sierra, включая файловую систему Apple APFS, новый видеокодек сжатия HEVC и виртуальную реальность.





APFS — это собственная разработка Apple, анонсированная летом 2016 года. Она заменила предыдущую файловую систему HFS+. APFS позволяет осуществлять копирование во время записи метаданных, клонировать файлы и папки, делать моментальные снимки файловой системы, имеет повышенную устойчивость к сбоям, поддерживает совместное использование пространства, ускоренную каталогизацию и многое другое. Кроме того, по словам разработчиков, пользователи смогут сэкономить до 40% свободного пространства, если сравнивать размеры видео в HEVC с традиционными форматами.

Обновление Parallels Desktop 13 для Mac также обеспечило поддержку платформы виртуальной реальности Steam VR и шлема HTC Vive.

Parallels Desktop 13 для Mac доступен на сайте Parallels, есть бесплатная пробная версия.