В Viber появились ответы и закрепленные сообщения в групповых чатах

Команда мессенджера Viber запустила ряд обновлений для групповых чатов. Обновление для для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android, позволяет возможность закреплять сообщения в группах, отвечать на конкретные посты в группах и рассылки, позволяющие отправить одно и то же сообщение одновременно нескольким пользователям в личные чаты.


Закрепленные сообщения позволяют участникам групп устанавливать определенный пост наверху чата. Такие сообщения выглядят как фиолетовый баннер в верхней части страницы. Каждый из участников чата может закрепить любое сообщение с помощью продолжительного нажатия и выбора пункта «Закрепить» (Pin) в выпадающем меню. После этого сообщение останется на месте, пока администратор не изменит или не удалит его.

В число других обновлений для чатов входят возможность отвечать на конкретные сообщения в разговоре между несколькими пользователями, не прерывая естественный ход беседы. После того, как пользователь зажмет сообщение и выберет «Ответить», у отправляемого сообщения появится контекст, проясняющий, на что именно дается ответ.

Списки рассылки позволяют приватно отправлять одно и то же сообщение ряду контактов. После создания списка рассылки и отправки первого сообщения, список будет храниться в чатах пользователя. Сообщения получат только те пользователи, в списке контактов которых есть отправитель. Для получателя сообщение будет выглядеть так, будто оно было отправлено ему персонально.

Обновление распространяется постепенно и станет доступно для всех пользователей в ближайшие дни. Viber для Android и iOS доступен для бесплатной загрузки в Google Play и App Store.

Источник
Viber
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS мессенджер Viber

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