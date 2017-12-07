Apple выпустила macOS High Sierra 10.13.2

Компания Apple выпустила обновление десктопной операционной системы macOS High Sierra 10.13.2. Это второе крупное обновление с момента релиза ОС macOS High Sierra, который состоялся 25 сентября 2016 года. Оно вышло спустя месяц с небольшим после релиза macOS High Sierra 10.13.1.


Апдейт macOS High Sierra 10.13.2 доступен для бесплатной загрузки всем пользователям macOS High Sierra через стандартный механизм обновления ПО в Mac App Store.

Легко заметных простым пользователю новшеств апдейт не приносит. Согласно сопроводительной записке Apple, в нем сделаны улучшения стабильности, совместимости и безопасности. Среди прочего, улучшена совместимость с определенными USB-аудиоустройствами от сторонних производительней, навигация VoiceOver в предпросмотре PDF и брайлевскими дисплеями в Почте.

Источник
Apple
Теги
Apple MACOS macOS High Sierra macOS High Sierra 10.13.2

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