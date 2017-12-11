Почта Mail.Ru научилась подсказывать ответы

Команда сервиса электронной почты Mail.Ru объявила о запуске новой функции. В приложениях Почты Mail.Ru для iOS и Android появился «Умный ответ», благодаря которому пользователи смогут отвечать на письма со смартфона одним нажатием.





Как утверждают разработчики, Почта Mail.Ru стала первым сервисом, запустившим такую возможность на русском языке. Функция работает на базе нейросети, которая подбирает подходящие по смыслу варианты ответа на письмо и предлагает их пользователю.

Алгоритм умного ответа разработан внутренней командой машинного обучения Почты. При его создании использовались опыт и наработки, полученные в ходе работы над антиспам-системой Почты Mail.Ru. По словам разработчиков, нейросеть может создавать адекватные ответы практически для любого небольшого сообщения.

Почта Mail.Ru доступна для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.