Во ВКонтакте разрешили отвечать историями на истории

Команда разработчиков социальной сети ВКонтакте объявила о выпуске обновления мобильных приложений для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Теперь у пользователей появилась возможность публично отвечать на истории собственными историями.


Миниатюра оригинальной истории в ответе поможет отследить, на какую историю отреагировал пользователь. В оригинале отображается список публичных ответов — все они доступны для просмотра. Автор может скрыть любой ответ и ограничить настройки приватности. В ответах доступна вся функциональность историй: можно записывать видео и делать фото, примерять маски, добавлять стикеры, граффити или текст.

Обновленное приложение ВКонтакте для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
ВКонтакте
Теги
смартфон ANDROID IOS социальная сеть вконтакте

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