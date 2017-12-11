Во ВКонтакте разрешили отвечать историями на истории

Команда разработчиков социальной сети ВКонтакте объявила о выпуске обновления мобильных приложений для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Теперь у пользователей появилась возможность публично отвечать на истории собственными историями.





Миниатюра оригинальной истории в ответе поможет отследить, на какую историю отреагировал пользователь. В оригинале отображается список публичных ответов — все они доступны для просмотра. Автор может скрыть любой ответ и ограничить настройки приватности. В ответах доступна вся функциональность историй: можно записывать видео и делать фото, примерять маски, добавлять стикеры, граффити или текст.

Обновленное приложение ВКонтакте для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.