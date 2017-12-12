Apple выпустила первую бету macOS High Sierra 10.13.3

Компания Apple выпустила первую бета-версию грядущего обновления macOS High Sierra 10.13.3, ориентированную на разработчиков и созданную для тестовых целей. Она вышла спустя неделю после релиза macOS High Sierra 10.13.2, второго крупного обновления операционной системы macOS High Sierra, дебютировавшей в сентябре.


macOS High Sierra beta 10.13.3 доступна для загрузки из Apple Developer Center разработчиками и через механизм обновления Mac App Store при установленном соответствующем профиле.

Пока неясно, какие именно изменения предусмотрены в macOS High Sierra 10.13.3, поскольку Apple не раскрыла подробностей. Можно лишь предположить, что это будет небольшое обновление, с акцентом на "подкапотные" изменения, повышение стабильности, производительности, исправление ошибок и недочетов.

Источник
MacRumors
Теги
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