Apple выпустила первую бету macOS High Sierra 10.13.3

Компания Apple выпустила первую бета-версию грядущего обновления macOS High Sierra 10.13.3, ориентированную на разработчиков и созданную для тестовых целей. Она вышла спустя неделю после релиза macOS High Sierra 10.13.2, второго крупного обновления операционной системы macOS High Sierra, дебютировавшей в сентябре.





macOS High Sierra beta 10.13.3 доступна для загрузки из Apple Developer Center разработчиками и через механизм обновления Mac App Store при установленном соответствующем профиле.

Пока неясно, какие именно изменения предусмотрены в macOS High Sierra 10.13.3, поскольку Apple не раскрыла подробностей. Можно лишь предположить, что это будет небольшое обновление, с акцентом на "подкапотные" изменения, повышение стабильности, производительности, исправление ошибок и недочетов.