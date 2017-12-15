Google выпустил YouTube VR для Steam
Компания Google выпустила приложение YouTube VR для просмотра видео на версии платформы виртуальной реальности Steam VR, разработанной для шлема HTC Vive. Сейчас приложение YouTube VR доступно в раннем доступе в Steam.
Ранний доступ указывает на то, что приложение еще находится на стадии разработки. Пока приложение довольно проблемно, судя по отзывам пользователей. Жалобы идут на сбои в работе сразу после установки. Команда разработчиков уже разбирается в проблеме.
ИсточникSteam