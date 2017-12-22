В Maps.Me появились маршруты на метро и рекомендации в шаговой доступности

Команда популярного картографического сервиса Maps.Me, в 2014 году купленного Mail.Ru Group, объявила о запуске возможности построения маршрутов на метро.





По словам разработчиков, они первыми в мире запустили офлайн-навигацию с промежуточной точкой с учетом метро и легкого метро в 74 городах мира. Приложение выстраивает самый быстрый маршрут с учетом пешеходной части пути и поездки на метро или электропоезде. Чтобы построить сложный маршрут из нескольких частей, пользователь может добавить промежуточную точку. В таком маршруте может быть несколько участков пути на транспорте и пешком.





Кроме того, приложение теперь может рекомендовать интересные места в шаговой доступности — достопримечательности, кафе и рестораны и экскурсии от сервиса Viator. Функция «Чем заняться» покажет подборку интересных мест в радиусе двух километров: можно просмотреть ближайшие достопримечательности или заведения, такие как кафе, рестораны, бары и так далее. Функция работает даже без подключения к интернету. А если подключение имеется, то станут доступны экскурсии и туры от сервиса Viator.

Картографическое приложение Maps.Me для iOS и Android доступно бесплатной для загрузки в App Store и Google Play.