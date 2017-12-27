WhatsApp прекратит поддержку Blackberry и Windows Phone 8.0 с 2018 года

Команда популярного мессенджера WhatsApp подтвердила скорое окончание поддержки операционных систем BlackBerry и Windows Phone. Об этом сообщается а разделе вопросов и ответов на сайте WhatsApp.


Итак, после 31 декабря 2017 года прекращается поддержка BlackBerry OS и BlackBerry 10, а также Windows Phone 8.0 и более ранних версий ОС. Пользователи не смогут создавать новый аккаунт или верифицировать существующие аккаунты. Также разработчики подчеркивают, что некоторые функции на этих платформах могут перестать работать в любое время. Пользователям смартфонов с этими ОС рекомендуется обновить ПО или использовать Android 4.0+, iPhone с iOS 7+ или Windows Phone 8.1+.

Прекращение поддержки BlackBerry OS и BlackBerry 10 не коснется современных смартфонов бренда BlackBerry, которые работают под управлением операционной системы Android, таких как BlackBerry Motion и KEYone.

WhatsApp уже прекратил поддержку Android версии старше, чем 2.3.3, Windows Phone 7, iPhone 3GS и iOS 6, а также Nokia Symbian S60. 31 декабря 2018 года перестанет поддерживаться Nokia S40, а Android с версией 2.3.7 и старше продержится до 1 февраля 2020 года.

Источник
WhatsApp
Теги
смартфон WINDOWS PHONE BLACKBERRY мессенджер WhatsApp фейпалм

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