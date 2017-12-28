Японец создал маску-невидимку с помощью iPhone X

Японский разработчик приложений Казуя Ноширо (Kazuya Noshiro) сумел использовать возможности iPhone X по отслеживанию лица для создания «маски-невидимки».


Он опубликовал в своем аккаунте Twitter превью преложения, над котором он сейчас работает. С помощью этого приложения пользователь может создать маску, которая адаптирует изображение лица пользователя под окружающие его предметы, как если бы пользователь стал прозрачным или невидимым.

Причем это сработает и в движении. Десятисекундное видео, опубликованное Ноширо для наглядности, производит немного жуткое впечатление. Ноширо не уточнил, когда можно ждать выхода такого приложения.

Источник
Kazuya Noshiro
Теги
фейспалм iPhone X Япония

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