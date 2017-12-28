Одноклассники помогут записать новогоднее обращение в костюме президента

Команда социальной сети Одноклассники запустили новую возможность в приложении для прямых трансляций OK Live — пользователи смогут смогут примерить виртуальный костюм президента и записать свое новогоднее обращение.

Для этого в приложении появилась новая маска дополненной реальности «Президент». Она доступна всем пользователям приложения OK Live на iOS и Android. С ее помощью можно в прямом эфире попасть на виртуальную Красную площадь, примерить костюм президента России и произнести собственную поздравительную речь.

В 2017 году в OK Live появилось несколько тематических виртуальных масок, в том числе к популярным российском праздникам — для влюбленных к 14 февраля, шлем от скафандра на День космонавтики и пилотку на День Победы, а к 8 марта для девушек появилась специальная маска с цветочным венком и короной.

Приложение ОК Live для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.