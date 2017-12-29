В российском мессенджере TamTam запустили звонки с компьютера и десктопное приложение

Команда мессенджера TamTam объявила о запуске возможности голосовых и видеозвонков с компьютера. Совершать звонки можно в веб-версии TamTam и с помощью нового десктопного приложения для Windows, macOS и Linux.







Как обещают разработчики, в приложении доступны все возможности веб-версии TamTam: переписка и создание чатов, добавление новых контактов, отправка файлов, фото и видео. Пользователи также могут создавать каналы и публичные чаты со ссылкой, а также подписываться на каналы СМИ, блогеров и звезд.

Напомним, TamTam является проектом холдинга Mail.Ru Group. Приложение запустили в мае 2017 года. Оно создано на основе мессенджера «ОК Сообщения» социальной сети Одноклассники, заработавшего в прошлом году, и заменило его в магазинах приложений.

Приложение TamTam для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play. Десктопный клиент доступен здесь, а веб-версия по адресу tamtam.chat.