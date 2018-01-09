Google Ассистент начинает говорить по-русски

Компания Google начала тестировать русский язык в голосовом помощнике Google Assistant (Google Ассистент). На феномен обратил внимание профильный ресурс AndroidPolice.

Пока русский язык не поддерживается официально Google Ассистентом. На данный момент Ассистент ограничен английским, французским, немецким, хинди, индонезийским, итальянским, японским, корейским, португальским и испанским.

Для русского языка сейчас запущена программа закрытого бета-тестирования. Судя по отзывам, Ассистент на русском может даже исполнять частушки. Пока неясно, когда русский в Ассистенте выйдет из стадии беты.