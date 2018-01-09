Apple закрыла в macOS High Sierra процессорную уязвимость

Компания Apple выпустила дополнительное обновление десктопной операционной системы macOS Sierra 10.13.2 (macOS High Sierra 10.13.2 Supplemental Update). Апдейт вышел спустя месяц после изначального релиза macOS High Sierra 10.13.2.


Обновление доступно бесплатно через стандартную систему обновлений ОС в Mac App Store. Дополнительное обновление macOS Sierra 10.13.2 устраняет неприятную уязвимость в процессорах Spectre. Напомним, Spectre совместно с еще одной родственной уязвимостью, Meltdown, всполошила сеть в минувшие праздники. Они представляет собой серьезную дыру в безопасности, которая содержится в большинстве современных процессоров компьютеров, ноутбуков и даже смартфонов. Уязвимость Meltdown была закрыта еще в изначальном релизе macOS High Sierra 10.13.2.

Также Apple представила обновление браузера Safari 11.0.2 для пользователей старых версий ОС — El Capitan 10.11.6 и Sierra 10.12.6, оно призвано ослабить последствия уязвимости Spectre.

Источник
MacRumors
Теги
Apple MACOS уязвимость macOS High Sierra

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