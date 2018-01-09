Закрывающее процессорные уязвимости обновление Windows «убивает» ПК на базе AMD

Компания Microsoft приостановила распространение последнего обновление безопасности Windows для ПК на базе процессоров AMD после того, как пользователи начали жаловаться, что компьютеры с установленным апдейтом не загружаются.





Сама Microsoft признала неожиданные проблемы и обвиняет в их возникновении документацию AMD. Также она уже работает над решением проблемы, чтобы выпустить исправленное обновление безопасности. Пострадавшим пользователям ПК рекомендуется ознакомиться с инструкциями на сайте поддержки Microsoft для восстановления работоспособности систем.

Апдейт был призван закрыть уязвимости Spectre и Meltdown. Напомним, уязвимости Spectre и Meltdown всполошили сеть в минувшие праздники. Они представляет собой серьезную дыру в безопасности, которая содержится в большинстве современных процессоров компьютеров, ноутбуков и даже смартфонов.