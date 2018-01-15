Звонки Google Duo стали возможны на смартфоны без приложения

Компания Google добавила видеочату Google Duo новую возможность. В обновленном Google Duo появилась функция звонков пользователям, у которых приложение Google Duo не установлено на устройстве.





Функция работает практически также, как и обычные звонки, включая превью Knock-Knock. Даже если приложение не установлено на смартфон, при входящем звонке пользователь увидит оповещение на экране и небольшое видео собеседника до того, как звонок будет принят. Поддерживаются и обычные голосовые звонки. Пользователь может принимать и отклонять такие выходы, менять камеры, отключать микрофон. После завершения звонка пользователю предложат установить Google Duo и опцию блокировки этого звонящего.





Приложение Google Duo для iOS и Android можно бесплатно скачать в App Store и Google Play.