Гознак научит смартфоны определять подлинность денег

Гознак вскоре запустит приложение «Банкноты 2017» для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Об этом сообщила пресс-служба Гознака журналистам.


Приложение «Банкноты 2017» iOS и Android станет доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play с 18 января 2018 года. Оно позволит быстро проверять на подлинность новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, выпущенные осенью 2017 года.

Как отмечается в сообщении Гознака, многие пока еще не привыкли к внешнему виду банкнот, некоторым не известны основные элементы их защиты.

На банкноте номиналом 200 рублей с основным зеленым цветом, размещены символы Севастополя. Банкнота в 2000 рублей выполнена преимущественно в синем цвете. На ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной – космодром «Восточный» в Амурской области. На новых банкнотах используется изображение символа рубля ₽ — на защитной нити, в микроизображениях. На лицевой стороне каждой банкноты имеется QR-код, содержащий ссылку на страницу Банка России с информацией о художественном оформлении и защитных признаках.

Источник
ТАСС
Теги
смартфон ANDROID планшет Россия IOS деньги Гознак

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