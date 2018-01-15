В Яндекс.Такси появился чат с водителем

Команда Яндекс.Такси сообщила о запуске новой возможности для своего сервиса. С 15 января дня пользователи и водители могут связаться друг с другом в чате в приложении Яндекс.Такси.

Правда, функция пока работает в тестовом режиме и доступна только в приложении для iOS при поездках по Москве.

Для водителей предусмотрен голосовой интерфейс, чтобы не отвлекаться от дороги. В водительском приложении Таксометр можно надиктовать сообщение, а пассажир получит его в письменном виде. Письменный ответ пассажира в чате Таксометр также зачитает водителю вслух.

Источник
Яндекс.Такси
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS Яндекс такси Яндекс.Такси

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