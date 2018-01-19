Разработчики WhatsApp запустили отдельное приложение для бизнеса

Команда популярного мессенджера WhatsApp сообщила о запуске отдельного приложения WhatsApp Business, предназначенного для малого бизнеса. Приложение бесплатно и на данный момент доступно в версии для устройств, работающих под операционной системой Android.

WhatsApp Business призван упростить общение компаний с клиентами. В нем предусмотрены бизнес-профили с описанием бизнеса, адрес электронной почты, веб-сайт и адрес компании. Управление сообщениями предусматривает быстрые ответы, которые предоставляют возможность быстрого ответа на часто задаваемые вопросы, приветственные сообщения, а также сообщения вроде «Нет на месте».

Приложение позволяет отслеживать статистику, включая количество прочтенных сообщений. Поддерживается веб-интерфейс WhatsApp Web для общения с ПК. Пользователи WhatsApp Business будут помечены в обычном WhatsApp как бизнес-аккаунты.

Приложение WhatsApp Business для Android доступно для бесплатной загрузки в Google Play в Индонезии, Италии, Мексике, Англии и США. Международный запуск запланирован на ближайшие недели.

Источник
WhatsApp Business
Теги
смартфон ANDROID планшет мессенджер WhatsApp

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