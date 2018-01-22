Скоростная версия Telegram вышла под Android

Команда популярного мессенджера Telegram сделала доступной версию альтернативного клиента Telegram X для устройств, работающих под управлением операционной системы Android. В декабре 2017 года Telegram X дебютировал на iPhone и iPad.





Пока Telegram X для Android находится на стадии бета-тестирования. Судя по краткому описанию в Google Play, он базируется на TDLib (Telegram Database Library), может похвастаться более высокой, чем у стандартного Telegram, скоростью, а также более гладкой анимацией и "экспериментальными функциями", темной ночной и еще тремя вариантами тем. У вышедшей ранее версии для iOS имеются анимированные стикеры.

Приложение Telegram X для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.